Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин извинился за высказывания в адрес американца Адама Риппона и новости о том, что он пожертвовал 1000 долларов в фонд помощи чернокожим транссексуалам.

В своем «Инстаграме» Ягудин выложил видеообращение, отметив, что сделал очень глупый пост, за который ему очень неудобно. «Сама по себе новость, согласитесь, немного странная, и на эмоциях я позволил себе очень резкие высказывания. Естественно, я никому не желаю смерти и прошу прощения за свои слова», — сказал фигурист, отметив, что ошибки надо признавать.

Ягудин отметил, что злился на ситуацию: «Я живу в этом мире, мои дочки растут в этом мире, в котором создаются фонды помощи черным транссексуалам. Что это вообще такое?».

По словам фигуриста, в мире большое количество сирот, больных детей, нуждающихся пенсионеров. «При чем тут вообще цвет кожи? И о какой помощи идет речь, если они сами, как говорится, выбрали эту дорогу?», — заявил Ягудин, подчеркнув, что он не против ЛГБТ-сообщества.

«Среди моих друзей и знакомых огромное количество людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Я не против (них). Я против пропаганды», — заявил Ягудин, добавив, что информация о том, кто с кем спит, не нужна его дочкам.