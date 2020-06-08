Российская фигуристка, победительница финала Кубка России Анастасия Гулякова рассказала о причинах срыва сборов группы Алексея Мишина в Кисловодске на базе «Юг Спорт».

Слова Гуляковой цитирует портал «Спорт День за днем». «Тренеры просто сказали, что мы не поедем. Во-первых, очень долго ждать результатов тестов. Во-вторых, мы с Соней Самодуровой этим летом сдаем ЕГЭ», — сказала фигуристка, добавив, что за две недели до экзаменов нужно будет вернуться в Петербург и в Кисловодске они толком не потренируются.

«Помимо этого, Алексею Николаевичу и Татьяне Николаевне Мишиным больше 65 лет, из-за этого тоже не решились ехать», — сказала Гулякова, отметив, что родители фигуристки хотели, чтобы она поехала на сборы и возобновила тренировки, однако позже приняли решение не ехать.