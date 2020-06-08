Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил о том, что переговоры по контрактам игроков будут отложены до того, как команда оформит чемпионство в РПЛ.

Слова Медведева цитирует портал Sport24. «Мы не ведем ни с кем переговоры о продлении или заключении новых контрактов до тех пор, пока не выиграем чемпионат России этого сезона», — отметил Медведев, добавив, что если нужно будет ждать последнего матча, то клуб будет это делать.

По словам Медведева, слова о том, что «Зенит» не достиг договоренности с Браниславом Ивановичем, не соответствуют действительности. «Переговоры с Браниславом не велись, как и с другими игроками», — добавил Медведев, подчеркнув, что слухи о контракте Ивановича не имеют оснований.

Напомним, ранее в СМИ сообщалось о том, что Бранислав Иванович не будет продлевать контракт с «Зенитом» и уедет в Сербию.