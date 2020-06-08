Немецкий полузащитник дортмундской «Боруссии» Марио Гётце впервые стал отцом. Футболист сообщил об этом в «Инстаграме».

Гётце выложил пост с фотографией руки новорожденного малыша и написал: «Наш сын Ром родился 5 июня. Мы больше чем счастливы! Ром и его мама чувствуют себя хорошо».

Отметим, на английском имя мальчика пишется как «Rome», оно аналогично написанию названия города Рим.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MARIO GÖTZE (@mariogotze) 8 Июн 2020 в 9:15 PDT

Напомним, Марио Гётце по окончании сезона покинет дортмундскую «Боруссию», поскольку срок контракта футболиста с клубом истечет. Следующий клуб Гётце пока неизвестен.

В 2014 году Марио Гётце завоевал золотые медали чемпионата мира по футболу в Бразилии вместе со сборной Германии, а также забил победный гол в финале.