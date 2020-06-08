Бывший тренер мужской сборной России по биатлону Владимир Аликин рассказал о долгах Союза биатлонистов России и сборной команды перед отелями, в которых биатлонисты жили на этапах Кубка мира.

Слова Аликина цитирует портал РИА Новости. Тренер отметил, что федерация сейчас находится в больших долгах. «Насколько я знаю, в этом сезоне во многих отелях, где останавливалась сборная, они не рассчитались. Пожили там, а оплаты за это нет», — заявил Аликин.

Также тренер добавил, что в связи с этими долгами в ближайшее время могут наступить серьезные последствия.

Напомним, также Союз биатлонистов России имеет задолженность перед Международным союзом биатлонистов, сумма долга постоянно увеличивается, поскольку в нее входят затраты на расследования допинг-дел.