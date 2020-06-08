Главные новости дня о пандемии коронавируса — в дайджесте Nevasport.

Число заразившихся коронавирусом в России достигло отметки в 476 658 случаев заражения, за последние сутки было диагностировано 8985 случаев. Жертвами пандемии за сутки стали 112 человек по всей России, в общей сумме — 5 971 человек погиб в России за время пандемии. Выздоровевших за время пандемии на данный момент 230 688 человек.

Общее число заболевших коронавирусом в мире превысило уровень в 7 млн человек. По данным Джонса Хопкинса, по всей планете зарегистрировано 7 065 597 случаев заражения коронавирусом. Первое место по числу зараженных занимает США — 1 951 111 случаев, 110 тысяч жертв, 506 тысяч выздоровевших. Второе место у Бразилии — 691 тысяча заболевших, третье — у России.

Всемирная организация здравоохранения сообщает об ухудшении ситуации с пандемией коронавируса в мире. Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус отметил улучшение ситуации по коронавирусу в Европе, однако в глобальном масштабе она ухудшается. Гебрейесус добавил, что в мире регистрируется более 100 тыс новых заболевших в сутки, в частности, основной удар идет на Восточную Европу, Южную Азию и Америку.

Россиянам стало можно выезжать заграницу для работы, учебы и лечения. Такое решение приняло правительство РФ во главе с Михаилом Мишустиным. Теперь граждане России смогут покинуть страну, чтобы позаботиться о больных родственниках в других государствах, уехать на работу или учебу, а также для получения медпомощи в зарубежных клиниках.

Режим самоизоляции и пропускной режим отменяется в Москве со вторника, 9 июня. О таком решении сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По словам Собянина, город постепенно возвращается к обычной жизни. Вместе с пропускным режимом будет отменен и график прогулок.