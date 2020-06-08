В компании Sony сообщили новую дату презентации консоли нового поколения PlayStation 5.

На официальном сайте появилась информация, что презентация состоится в четверг, 11 июня, в 23:00 по московскому времени.

Изначально презентация игровой консоли PS нового поколения была запланирована на 4 июня, однако незадолго до события ее перенесли из-за массовых протестов в США.

Ранее Nevasport писал о том, что твит о переносе презентации PlayStation 5 стал самым популярным сообщением на игровую тематику в «Твиттере». Анонс оценили более 500 тысяч пользователей социальной сети, предыдущий рекорд принадлежал аккаунту Nintendo of America — 356 тысяч лайков.

Сама консоль PlayStation 5 должна выйти в конце 2020 года.