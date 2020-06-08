Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко выложил в «Инстаграм» новый танцевальный ролик, участие в котором приняли его жена Яна Рудковская и сын Александр.

По сюжету ролика танцор Дмитрий Красилов, известный по клипу группы Little Big, становится новым тренером по танцам, пока сам Евгений Плющенко находится на сборах.

«Свято место пусто не бывает. Пристроил свою на время! Теперь как -то так…», — написал Плющенко под видео.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Евгений Плющенко (@plushenkoofficial) 8 Июн 2020 в 10:36 PDT

Напомним, сейчас Евгений Плющенко вместе со своей группой находится на федеральной базе «Юг Спорт» в Кисловодске, где проходят первые ледовые тренировки после карантина. Сборы продлятся до конца июня.