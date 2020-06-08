Немецкий футболист «Локомотива» Бенедикт Хёведес записал видеообращение к болельщикам клуба после того, как официально ушел из команды.

В ролике Хёведес поблагодарил болельщиков «Локо» за последние полтора года и отметил, что для него было честью выступать за «Локомотив».

«Мы были очень успешны в это проведенное вместе время, но теперь настало время мне попрощаться с вами, потому что мне нужно заботиться о своей семье, для меня это очень важно», — сказал Хёведес, добавив, что клуб дал возможность выйти из ситуации.

«Я надеюсь, что вы сможете удержать второе место и вновь сыграть в Лиге чемпионов, где «Локо» и должен играть», — сказал Хеведес, добавив в конце на русском: «Вперед, «Локо».

Напомним, сегодня стало официально известно об уходе Бенедикта Хёведеса из «Локомотива».