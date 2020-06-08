Одним из кандидатов на проведение летних Олимпийских игр 2032 года станет Стамбул. Об этом заявил вице-президент Олимпийского комитета Турции Хасан Арат.

Слова Арата цитирует портал aa.com.tr. Эксперт отметил, что решение отправить заявку Стамбула на проведение летней Олимпиады 2032 года принято на государственном уровне.

«Турция заслуживает провести Олимпиаду. Это цель. Процесс борьбы с пандемией идет успешно. Турция выполнила все обещания по инфраструктуре во время выдвижения кандидатуры на Игры 2020 года», — сказал Арат, отметив, что все работы были выполнены, построены дороги, метро, аэропорт, поэтому Стамбул готов к принятию игр и должен быть выбран.

На данный момент выбрана только столица Летней Олимпиады 2028 года: игры состоятся в Лос-Анджелесе, США.