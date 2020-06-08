Российская фигуристка, призер чемпионата мира 2016 года в Бостоне Анна Погорилая рассказала о том, что защитила дипломную работу.

Спортсменка с 2015 года училась в Российском государственном университете физической культуры в Москве на тренера по фигурному катанию.

«Сегодня я защитила дипломную работу, чему очень рада! Поэтому решила поделиться с вами. Всем хорошего настроения», — написала Погорилая в своем «Инстаграме».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anna (@nevskaya_pogorilaya) 8 Июн 2020 в 2:25 PDT

Отметим, пока Анна Погорилая не завершала спортивную карьеру, однако она с 2018 года не участвует в соревнованиях и постепенно переходит к тренерской работе, занимаясь с юными фигуристами. В 2018 году Анна Погорилая вышла замуж за фигуриста Андрея Невского.