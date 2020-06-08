Российский футбольный тренер, бывший игрок «Зенита» и сборной России по футболу Владислав Радимов рассказал о своем последнем сезоне в клубе и завоевании Суперкубка УЕФА.

В эфире на «Зенит-ТВ» перед повтором матча «Зенит» — «Манчестер Юнайтед» Радимов заявил, что перед сезоном-2007/08 общался с тренером Диком Адвокатом и говорил о том, что это будет последний чемпионат.

Футболист отметил, что у него была проблема с ахилловым сухожилием, однако он выдержал сезон до конца, насколько это было возможно.

«Благодарен Адвокату, что он позволил выйти на поле в игре за Суперкубок. Никакой футболист не отказался бы от такого завершения карьеры», — заключил Радимов.

Напомним, в августе 2008 года «Зенит» обыграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1 и стал обладателем Суперкубка УЕФА.