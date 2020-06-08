Главные новости дня из мира спорта за 8 июня — в дайджесте Nevasport.

Хёведес официально ушел из «Локомотива». Причина — семейные обстоятельства

Немецкий футболист Бенедикт Хёведес официально расторг контракт с московским «Локомотивом». Информация об этом появилась в официальном «Твиттере» клуба. «По семейным обстоятельствам Беня принял решение остаться в Германии. Клуб пошёл навстречу футболисту – контракт расторгнут по обоюдному согласию», — сообщает пресс-служба «Локомотива».

В Sony назвали новую дату презентации PlayStation 5

В компании Sony сообщили новую дату презентации консоли нового поколения PlayStation 5. На официальном сайте появилась информация, что презентация состоится в четверг, 11 июня, в 23:00 по московскому времени. Изначально презентация игровой консоли PS нового поколения была запланирована на 4 июня, однако незадолго до события ее перенесли из-за массовых протестов в США.

Чемпионат мира по биатлону 2024 года пройдет в чешском Нове Место

Чемпионат мира по биатлону в 2024 году пройдет в чешском Нове Место на Мораве, поскольку это единственный кандидат, подавший заявку к 1 мая 2020 года. На турнир 2024 года заявку подали только от Нове Место. На турнир 2025 года претендуют три города — Нове Место, белорусские Раубичи, в последние два года дважды принимавшие чемпионат Европы, а также швейцарский Ленцерхайде.

Лыжники группы Перевозчикова начали сбор в Ижевске

Лыжники сборной России из группы Олега Перевозчикова начали предсезонный сбор в Ижевске. Сбор стартовал в воскресенье, 7 июня. Однако, как сообщил Перевозчиков, не все спортсмены смогли прибыть в первый день, так как возникли проблемы с переездом, в частности, пока отсутствуют Андрей Ларьков и Александр Бессмертных. Лыжники пробудут в Ижевске до 25 июня.

На благо природы: IBU запретил использование фторсодержащих мазей для лыж

Исполком Международного союза биатлонистов запретил использование мазей для лыж, содержащих фтор, начиная с сезона-2020/21. Решение IBU принял в связи с новыми правилами Евросоюза, которые вступают в силу в июле 2020 года и нацелены на уменьшение воздействия человека на окружающую среду. Ранее подобное решение приняли и в FIS, сообщается, что обе федерации сейчас совместно разрабатывают устройство, которое будут обнаруживать фторсодержащией мазей.