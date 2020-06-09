Армянские, казахские и киргизские игроки перестанут считаться легионерами в РПЛ

Футболисты нескольких стран из бывшего СНГ не будут считаться легионерами в чемпионате России.

Об этом сообщает Sport24. По информации источника, 9 июня, состоится очередное заседание исполкома РФС в формате видеосвязи. Отмечается, в числе прочего на заседании будет принято решение о том, что с сезона-2020/21 армянские, казахстанские и киргизские футболисты не будут считаться легионерами в российской премьер-лиге.

С февраля прошлого года было принято решение не считать легионерами в чемпионате России белорусских футболистов.

Отметим, Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия являются странами Евразийского экономического союза.