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  • 08:58,  9 июня 2020
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Футбол
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Армянские, казахские и киргизские игроки перестанут считаться легионерами в РПЛ

Армянские, казахские и киргизские игроки перестанут считаться легионерами в РПЛ
Мяч РПЛ на сезон 2019/2020. Фото: официальный Twitter РПЛ

Футболисты нескольких стран из бывшего СНГ не будут считаться легионерами в чемпионате России.

Об этом сообщает Sport24. По информации источника, 9 июня, состоится очередное заседание исполкома РФС в формате видеосвязи. Отмечается, в числе прочего на заседании будет принято решение о том, что с сезона-2020/21 армянские, казахстанские и киргизские футболисты не будут считаться легионерами в российской премьер-лиге.

С февраля прошлого года было принято решение не считать легионерами в чемпионате России белорусских футболистов.

Отметим, Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия являются странами Евразийского экономического союза.

Ранее сообщалось, что в связи с паузой из-за пандемии коронавируса Минспорт предложил перенести срок начала действия нового лимита с 1 июля на 1 августа текущего года.

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