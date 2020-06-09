Каталонская «Барселона» может продать португальского вингера Франсишку Тринкау.

Об этом сообщает Mundo Deportivo. По информации источника, неназванный клуб предложил 45 миллионов евро за 20-летнего игрока, но сине-гранатовые отвергли этот вариант. Отмечается, что через несколько дней после трансфера из «Браги» агент Жорже Мендеш предложил «Барселоне» перепродать Тринкау за 44 миллиона, что на 14 млн больше, чем сумма покупки, но сине-гранатовые решительно отказались, так как уверены в больших перспективах Тринкау на много лет вперед.

Тринкау перешел в «Барселону» в конце января этого года за 31 млн евро. Франсишку еще не сыграл ни одной встречи в составе сине-гранатовых, так как присоединится к каталонцам 1 июля.