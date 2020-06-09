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  • 08:54,  9 июня 2020
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Бокс/MMA
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Нуньес возьмет перерыв в карьере из-за беременности партнерши

Нуньес возьмет перерыв в карьере из-за беременности партнерши
Аманда Нуньес. Фото: UFC.

Бразильская чемпионка UFC в двух дивизионах Аманда Нуньес заявила о перерыве в карьере.

Одной из причин стал тот факт, что ее партнерша Нины Ансарофф ждет ребенка, который должен родиться в сентябре.

По словам Нуньес, она определенно берет перерыв, так как должна посмотреть, что происходит с ее ногами. Боец отметила, у нее всегда болит нога, и она не знает, что происходит.

«И через три месяца на свет появится мой ребенок, наша дочь. Я должна многое подготовить — ее комнату. Думаю, я возьму перерыв до конца года», — сказала Нуньес на пресс-конференции.

Отметим, на UFC 250 состоялся титульный поединок за пояс в полулегком весе среди женщин между Амандой Нуньес и американкой Фелицией Спенсер. Победу единогласным решением судей одержала Нуньес, защитив титул чемпионки в полулегком весе. Двукратная чемпионка UFC завоевала этот пояс в декабре 2018-го в поединке против Крис Сайборг, нокаутировав соотечественницу уже в первом раунде.

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