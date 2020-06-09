Футбольный агент Алан Агузаров рассказал, какие клубы АПЛ интересовались нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой.

По словам Агузарова, он работал с Дзюбой небольшой отрезок времени, а после чемпионата мира вместе с Base Soccer в лице Шандора Варги и компанией Жорже Мендеша пытался устроить его в АПЛ. Агент отметил, самый серьезный интерес возникал со стороны «Кардифф Сити» и «Вест Хэма».

Агузаров рассказал, в первый клуб Дзюба сам отказался переходить, так как команда шла в зоне вылета без особых шансов на сохранение прописки, а «Вест Хэм» долго думал и решил подписать испанца Лукаса из «Депортиво».

«Считаю, что Дзюба и тогда и сейчас смог бы стать одним из ключевых игроков в большинстве команд АПЛ. Его там хорошо знают и подтверждение тому — относительно недавний звонок Моуринью моему партнеру. У Жозе в «Тоттенхэме» травмировался Кейн, и он расспрашивал о Дзюбе», — сказал Агузаров, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».