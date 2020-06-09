Полузащитник леверкузенского «Байера» Кай Хаверц может стать футболистом лондонского «Челси».

Об этом сообщает Daily Mail. По информации источника, «Челси» готов заплатить за 20-летнего игрока примерно 85 миллионов евро. Отмечается, что Хаверц станет заменой бразильцу Виллиану и испанцу Педро, которые уйдут после окончания сезона.

Отметим, Кай Хаверц является воспитанником «Байера». В составе леверкузенцев полузащитник провел 143 встречи, забил 43 гола и отдал 30 результативных передач. За сборную Германии Хаверц отыграл семь встреч и отметился одним голом.

Напомним, английская премьер-лига была приостановлена 13 марта из-за пандемии коронавируса. С 19 мая команды начали проводить индивидуальные тренировки с соблюдением социальной дистанции, а неделю спустя — контактные. Турнир возобновится 17 июня.