Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о назначении Валерия Брагина главным тренером петербургского СКА.
«Валерий Брагин в СКА и сборной России — это главное событие лета. Если учесть, что Санкт-Петербург и национальная команда делают ставку на молодёжь, то более логичное назначение трудно придумать», — заявил Кожевников, слова которого приводит Russia-Hockey.ru.
Напомним, и в СКА, и в сборной России Брагин сменил Алексея Кудашова. Ранее он возглавлял молодежную национальную команду, которую теперь будет тренировать двукратный олимпийский чемпион Игорь Ларионов.
Тренер поколения. Почему Брагина во главе сборной России было не избежать
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