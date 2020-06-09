Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о назначении Валерия Брагина главным тренером петербургского СКА.

«Валерий Брагин в СКА и сборной России — это главное событие лета. Если учесть, что Санкт-Петербург и национальная команда делают ставку на молодёжь, то более логичное назначение трудно придумать», — заявил Кожевников, слова которого приводит Russia-Hockey.ru.

Напомним, и в СКА, и в сборной России Брагин сменил Алексея Кудашова. Ранее он возглавлял молодежную национальную команду, которую теперь будет тренировать двукратный олимпийский чемпион Игорь Ларионов.