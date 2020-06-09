Главное из страниц бойцов UFC в Instagram после турнира в Лас-Вегасе — в дайджесте от Nevasport.

Аманда Нуньес опубликовала фото с побежденной Фелицией Спенсер и написала, что уважает свою соперницу, а также что для нее было честью разделить с ней октагон.

Спенсер же поблагодарила бразильянку за опыт и заявила, что уходит с улыбкой.

Коди Гарбрандт показал видео своего нокаута и прокомментировал его коротко термином из баскетбола: баззер битер (бросок с сиреной).

Ассунсао после поражения от Коди опубликовал фото после боя и заявил, что мысли о поражении трудно принять.

Алджамейн Стерлинг поработал в фотошопе, прикрепив свое лицо к известному мему, и подписал картинку: «Где же сибирский гангстер Петр Ян?»

Проигравший Стерлингу Сэндхаген заявил, что у него была отличная возможность, которой он не воспользовался. «Иди и выиграй пояс, Альджо», — добавил Кори.

Шон О’Мэлли показал, как его друзья реагируют на мощный нокаут Эдди Вайнленда.

А сам Вайнленд похвалил Шона за отличное выступление.