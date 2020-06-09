Главное из страниц бойцов UFC в Instagram после турнира в Лас-Вегасе — в дайджесте от Nevasport.
Аманда Нуньес опубликовала фото с побежденной Фелицией Спенсер и написала, что уважает свою соперницу, а также что для нее было честью разделить с ней октагон.
Спенсер же поблагодарила бразильянку за опыт и заявила, что уходит с улыбкой.
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Thank you @amanda_leoa for the experience- it was an honor to share the octagon with you. Congratulations again on making history. … I know I let many of you down — mostly myself. BUT as always i do leave with my head up and a smile knowing I've been given an experience so few can get. Thanks for the support everyone. ????
Коди Гарбрандт показал видео своего нокаута и прокомментировал его коротко термином из баскетбола: баззер битер (бросок с сиреной).
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