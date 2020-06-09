Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал ДТП с участием известного артиста и болельщика «красно-белых» Михаила Ефремова.

Находясь за рулем автомобился в нетрезвом виде, Ефремов пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого скончался от полученных травм.

«Пьяная мразь, не первый инцидент на почве беспутного алкоголизма. Он к этому шел и дошел. Погиб только один человек, а могло быть гораздо больше жертв», — заявил Червиченко, слова которого приводит Sport24.

По его мнению, отмазаться от наказания в такой ситуации будет практически невозможно, так как налицо убийство человека.

«Через славу отца может получится, но вряд ли», — добавил Червиченко.