Басманный суд Москвы заочно арестовал главу Научно-исследовательского института физической реабилитации и новых реабилитационных технологий Евгения Блюма, который обвиняется в хищении почти 28 миллионов рублей.

«Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, избрать Блюму Евгению Ивановичу меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента экстрадиции или с момента пересечения границы Российской Федерации», — огласила решение судья Евгения Николаева.

Напомним, Блюм был объявлен в международный розыск по делу о хищении денежных средств, полученных от российской фристайлистки Марии Комиссаровой (в замужестве Чаадаевой).

Спортсменка проходила восстановление в клинике Блюма после серьезной травмы позвоночника, полученной на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году.

Блюм пообещал, что в результате дорогостоящего лечения Комиссарова встанет на ноги и сможет ходить, однако девушка до сих пор прикована к инвалидном креслу. По версии следствия, Блюм, будучи опытным врачом, знал о бесперспективности лечения, однако взял со спортсменки деньги.