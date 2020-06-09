Министр спорта РФ Олег Матыцин проинспектировал тренировочную базу в подмосковном Новогорске, где готовятся к сезону многие спортсмены — в том числе, сборная России по фигурному катанию.

«Я не скажу, что база в Новогорске открыта. Она как работала в закрытом режиме, так и продолжает работать. Никаких изменений нет. Спортсмены также выполняют требования Роспотребнадзоора», — сказал Матыцин журналистам.

Он отметил, что в Новогорске сейчас находятся фигуристы, шорт-трекисты, а также представители спортивной гимнастики и баскетбола три на три.

«Надеюсь, что спортсмены будут восстанавливаться с тем планом подготовки, которые определили тренеры», — сказал Матыцин.

Напомним, до недавнего времени централизованная подготовка спортсменов была невозможна в связи с пандемией коронавируса.