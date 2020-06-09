Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Николай Валуев прокомментировал ДТП с участием актёра и болельщика «Спартака» Михаила Ефремова.

Находясь за рулем автомобился в нетрезвом виде, Ефремов пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого скончался от полученных травм.

По мнению Валуева, Ефремов должен быть наказан, так как законом предусмотрена мера пресечения. Он подчеркнул, что люди всегда возмущены, когда участником подобных инцидентов становится публичный человек.

«Перед законом все равны, но у публичного человека есть моральное обязательство быть примером, желательно неплохим. Здесь же всё было с точностью до наоборот. Михаил Ефремов регулярно появлялся на публике выпившим», — заявил Валуев, слова которого приводит «Чемпионат».