Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Стина Нильссон, перешедшая в биатлон, показала фотографию с тренировки с Ханной Эберг.

Ранее сообщалось, что Нильссон поучаствовала в своих первых биатлонных соревнованиях — они были неофициальными и проходили внутри шведской сборной.

Соревнования включали в себя пристрелку, бег на лыжероллерах по лесу и в гору, стрельбу и викторину. По итогам каждого этапа пары получали баллы, однако итоговый результат не был озвучен.

По словам Нильссон, соревнования прошли хорошо и помогли спортсменам сплотиться, а также потребовали больших физических усилий.