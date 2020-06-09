Сын баскетболиста «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса составил свой топ пяти лучших игроков НБА, который был опубликован в издании Fadeaway World.

Бронни включил в свой рейтинг Янниса Адетокунбо («Милуоки Бакс»), Джеймса Хардена («Хьюстон Рокетс»), Дэмьена Лилларда («Портленд Трэйл Блэйзерс»), Энтони Дэвиса («Лос-Анджелес Лейкерс») и Кевина Дюранта («Бруклин Нетс»).

В список Бронни не вошел Рассел Уэстбрук, хотя в 2016-м году Леброн рассказал, что сын играет по 0-м номером именно в его честь.

Напомним, 4 июня совет директоров НБА одобрил решение по возобновлению сезона. В концовке чемпионата примут участие 22 команды, все матчи будут проходить в Орландо (штат Флорида, США). Данное решение одобрили все, кроме «Портленд Трэйл Блэйзерс».