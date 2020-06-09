Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) объявил о запрете на использование фторсодержащих средств для подготовки лыж начиная со следующего сезона. Данное решение было принято в соответствии с правилами Евросоюза, которые вступят в силу в июле 2020 года.

Правила призваны снизить негативное влияние на окружающую среду. Ранее о запрете фторсодержащих средств объявила и Международная федерация лыжного спорта (FIS). На данный момент федерации сотрудничают в вопросе разработки устройства, которое могло бы обнаруживать фторсодержащие мази.

Летом 2020 года планируется провести испытания новинки, после которых IBU предъявит официальные требования о допустимом количестве фтора в средствах, а также сообщит, как будут проходить проверки и какие санкции последуют за нарушение.