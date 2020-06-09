Нападающий московского «Динамо» Клинтон Н’Жи прокомментировал недавний инцидент, когда он якобы перепутал свой клуб с ЦСКА. В СМИ появился материал, в котором футболист по ошибке назвал себя игроком «армейцев».

Как объяснил сам Н’Жи, ошибку допустил не он, а журналист, который брал интервью.

«Я сказал, что счастлив в «Динамо» и готов помогать клубу, а он почему-то написал про ЦСКА. Ничего общего между этими клубами нет, поэтому даже не могу предположить, почему бы я мог совершить такую «ошибку», — сказал Клинтон, слова которого приводит «Чемпионат».

Футболист подчеркнул, что не разозлился на журналиста, так как все могут допускать ошибки. По словам игрока, его удивила реакция людей, которые распространяли новость. Н’Жи добавил, что журналистам следует лучше проверять информацию перед публикацией.

«В любом случае мы уже разобрались: он извинился передо мной, клубом и болельщиками», — сказал футболист.