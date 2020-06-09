Российская фигуристка Анастасия Гулякова поделилась мнением о переходе Александры Трусовой в группу Евгения Плющенко.

«Я не считаю этот переход предательством. Возможно, было какое-то недопонимание. Или Саше захотелось чего-то нового. Возможно, для Саши все только к лучшему. Она большой молодец – и четверные почти все прыгает, и тренируется много», – сказала Гулякова, слова которой приводит «Спорт день за днем».

Напомним, о переходе Трусовой от Этери Тутберидзе в Плющенко стало известно в мае. Спортсменка тренировалась под руководством Тутберидзе с 2016 года и стала двукратной чемпионкой мира среди юниоров, а также завоевала бронзовую медаль чемпионата Европы.

На данный момент спортсменка находится в Кисловодске, где фигуристы группы Плющенко проводят первый сбор после карантина.