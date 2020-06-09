Бывший боксер Мэнни Пакьяо опроверг информацию о том, что он планирует баллотироваться на пост президента Филиппин.

По словам Пакьяо, он никогда не говорил с Арумом о политике. Боксер отметил, во время их последнего разговора они обсуждали бокс. Пакьяо добавил, он считает, что сейчас не время для политики.

«У Филиппин очень много проблем, поэтому нам нужно объединиться ради преодоления трудностей и ради всех филиппинцев. Политика — это не то, что сейчас необходимо», — сказал Пакьяо, слова которого приводит BoxingScene.

Ранее известный промоутер Боб Арум рассказал, что филиппинский боксер Мэнни Пакьяо, который ранее являлся его клиентом, будет баллотироваться на пост президента своей страны в 2022 году.