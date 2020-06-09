Заслуженный тренер России Юрий Новиков считает, что Санкт-Петербургу необходима вторая хоккейная команда в КХЛ.

Он обратил внимание на то, что Петербурге создана такая инфраструктура, которую можно считать мировым примером. Новиков подчеркнул, что в городе сделано очень многое для развития хоккея — как детского, так и профессионального.

«Но проблема Питера в том, что при создании уникальной инфраструктуры массового хоккея всё замыкается на одной команде КХЛ. Я думаю, что нужно думать о том, чтобы заводить вторую команду из Санкт-Петербурга в КХЛ», — сказал Новиков, слова которого приводит РИА «Новости».

По его мнению, одна команда не может обеспечить будущее стольким выпускникам, поэтому некоторые из них «пропадают». К тому же в СКА, который является одним из лидеров российского хоккея, невозможно попасть просто так, отметил эксперт.

«Создание второй команды КХЛ в Санкт-Петербурге нужно не просто городу, а нашему хоккею – где есть чернозем, нужно сеять и пахать», – сказал Новиков.