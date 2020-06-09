Российский специалист Александра Тарханов назначен главным тренером красноярского «Енисея».

Об этом сообщает официальный сайт красноярского клуба. Отмечается, что контракт с 65-летним Тархановым рассчитан на два года.

Напомним, 29 мая стало известно, что главный тренер Юрий Газзаев покидает свой пост. Он руководил командой с августа прошлого года. В сезоне-2019/20 «Енисей» отыграл 26 матчей в ФНЛ, Кубке России и Кубке ФНЛ, где одержал восемь побед. По итогам сезона красноярский клуб стал 14-м среди двадцати команд ФНЛ.

Напомним, в мае Тарханов был госпитализирован с двусторонней пневмонией, однако тесты на коронавирус показали отрицательный результат.

Тарханов ранее был главным тренером армянского «Пюника», а также вице-президентом клуба из Еревана.