Пресс-служба «Авангарда» выступила с заявлением по поводу обысков в доме Максима Сушинского.

Ранее СМИ сообщали, что Сушинский подозревается в обналичивании денег. В заявлении на сайте «Авангарда» говорится, что на данный момент Сушинский не является сотрудником клуба.

«Контракт ХК «Авангард» с М. Сушинским закончился 30 апреля 2020 года, на данный момент стороны находятся в стадии согласования нового договора, который еще не подписан», — говорится в заявлении.

По этой причине клуб отказался давать комментарии по данному вопросу. Отмечается, что как только стороны согласуют новый контракт, информация об этом будет опубликована.

Напомним, с 2018 года Сушинский занимал должность президента омского клуба.