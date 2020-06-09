Бывшая чемпионка UFC в легчайшем весе Холли Холм следующий поединок проведет против мексиканки Ирен Альданы.

Известно, что этот бой возглавит один из турниров из серии UFC Fight Night Фото: 1 августа в Лас-Вегасе.

Отметим, в последнем поединке Холм победила решением судей Ракель Пеннингтон на UFC 246, а Альдана нокаутировала Кетлен Виейру в первом раунде.

За профессиональную карьеру 38-летняя Холли Холм провела 18 поединков, одержала 13 побед и потерпела пять поражений. 32-летняя Альдана билась 17 раз, из которых 12 боев выиграла, а в пяти случаях потерпела поражения.

Ранее сообщалось, что действующий чемпион UFC в полулёгкой весовой категории Алекс Волкановски может проведет матч-реванш против Макса Холлоуэя на турнире UFC 251, который запланирован на 11 июля.