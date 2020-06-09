ЦСКА не обращался в РФС по поводу дозаявки Вагнера Лава

Московский ЦСКА не обращался в РФС по вопросу дозаявки нападающего Вагнера Лава, который в ближайшее время может вернуться в команду.

«От ЦСКА обращения по Вагнеру Лава сегодня не поступало», — сообщил президент РФС Александр Дюков, слова которого приводит «Чемпионат».

Также заместитель генерального секретаря РФС Денис Рогачев сообщил, что дозаявки будут разрешены лишь в некоторых случаях.

«Это не является частью трансферного окна для свободных агентов. Разрешили заявлять игроков из вторых и третьих составов, игроков из спортивных школ, академий, разрешили тех, кто возвращается из аренды или продлевает аренду», — пояснил Рогачев и подчеркнул, что Вагнер Лав не попадает под эти критерии.