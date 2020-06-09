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  • 16:27,  9 июня 2020
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Футбол
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ЦСКА не обращался в РФС по поводу дозаявки Вагнера Лава

ЦСКА не обращался в РФС по поводу дозаявки Вагнера Лава
Вагнер Лав. Фото: "Коринтианс".

Московский ЦСКА не обращался в РФС по вопросу дозаявки нападающего Вагнера Лава, который в ближайшее время может вернуться в команду.

«От ЦСКА обращения по Вагнеру Лава сегодня не поступало», — сообщил президент РФС Александр Дюков, слова которого приводит «Чемпионат».

Также заместитель генерального секретаря РФС Денис Рогачев сообщил, что дозаявки будут разрешены лишь в некоторых случаях.

«Это не является частью трансферного окна для свободных агентов. Разрешили заявлять игроков из вторых и третьих составов, игроков из спортивных школ, академий, разрешили тех, кто возвращается из аренды или продлевает аренду», — пояснил Рогачев и подчеркнул, что Вагнер Лав не попадает под эти критерии.

Напомним, ранее стало известно, что Вагнер может подписать контракт с ЦСКА в ближайшее время. Сыграть в этом сезоне форвард уже не сможет, он будет выступать только в следующем розыгрыше чемпионата. Предполагается, что его годовая зарплата составит 800 тысяч евро плюс бонусы.

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