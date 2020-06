Компания EA Games выпустит последнее обновление Need for Speed Heat 9 июня.

Как сообщает портал Gematsu, игра станет кроссплатформенной — сетевой режим будет поддерживаться между между ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

Отмечается, что Need for Speed Heat станет первой игрой EA с поддержкой кроссплея. В Steam игра появится в этом году, но позже, а в Origin Access будет добавлена 16 июня.

Ранее Criterion Games объявила о разработке новой части культовой серии симулятора автогонок. Предполагается, что релиз новой игры состоится в следующем году. Need for Speed Heat вышла 8 ноября и доступна на PlayStation 4, Xbox One и ПК.

Напомним, ранее в компании Sony сообщили новую дату презентации консоли нового поколения PlayStation 5.