Президент Российского Футбольного Союза Александр Дюков ответил на критику главы «Спартака» Леонида Федуна, который заявил, что в РФС все решения принимаются в пользу «Зенита».

Слова Дюкова цитирует портал Sport24. По словам главы РФС, все знают, что Леонид Федун — эмоциональный человек. «Что касается того, что решения продавливаются в пользу «Зенита», то это не так. Если бы это было так, чемпионат России бы не возобновлялся», — заявил Дюков, отметив, что на груди у игроков «Зенита» нет медалей.

По словам Дюкова, РФС совершил ошибку в регламенте и любое решение можно подвергнуть критике. Слова Федуна, по мнению Дюкова, стали высказыванием «на грани», однако разбирательства по этому поводу не планируется.

«У нас есть судейский комитет, есть комитет по этике, но я со своей стороны с инициативой выходить не собираюсь», — заключил Дюков.

Напомним, ранее стало известно, что РФС принял решение провести матч 1/2 финала Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» в Санкт-Петербурге.