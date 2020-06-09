Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов показал тренировку своей супруги Елены Соболевой.

«Сам потренировался – не забудь потренировать и жену. Откатал сегодня два часа на роллерах, покушал и поехал тренировать жену», – сказал Устюгов в ролике у себя в «Инстаграме».

Напомним, в январе 2020 года в семье спортсменов родилась дочь Кира. Затем президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что Соболева будет тренироваться на самоподготовке.

10 августа прошлого года лыжники сыграли свадьбу, затем Соболева сообщила, что будет выступать под фамилией мужа. Под новой фамилией спортсменка уже значится на сайте FIS и в системе ФЛГР.