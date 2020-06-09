Российский полузащитник петербургского «Зенита» Алексей Сутормин рассказал о возобновлении тренировок «Зенита» на базе в Удельном парке.

Фотографию с тренировки футболист выложил в своем «Инстаграме».

«Мы вернулись! С небольшими успехами в английском и огромным желанием играть. До скорой встречи и берегите себя!», — подписал Сутормин фото с тренировочного занятия.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alexey Sutormin (@alexsutor91) 9 Июн 2020 в 6:52 PDT

Напомним, первый матч после возобновления сезона петербургский «Зенит» проведет на выезде в Москве. Команде Сергея Семака в субботу, 20 июня, предстоит сыграть с московским ЦСКА на «ВЭБ-Арене».

Первый домашний матч «Зенита» после рестарта сезона пройдет 26 июня на «Газпром-Арене», в соперниках — самарские «Крылья Советов».