Московский ЦСКА не будет в ближайшее время подписывать контракт с бразильским нападающим Вагнером Лавом, поскольку футболиста нельзя дозаявить на остаток сезоне-2019/20.

Информацию об этом сообщает портал РБК Спорт. Как стало известно СМИ, в московском клубе приняли решение отложить на неопределенный срок подписание контракта с бразильцем. На данный момент Вагнер Лав является свободным агентом, но Российский футбольный союз не разрешил клубам дозаявлять свободных агентов на остаток сезона.

Ранее в СМИ сообщалось, что Вагнер Лав может вернуться в московский ЦСКА и подписать годичный контракт с зарплатой в 800 тысяч евро. Ожидалось, что соглашение подпишут в понедельник, 8 июня, однако этого не случилось.