Французские футбольные клубы «Амьен» и «Тулуза» сохранили прописку в высшем дивизионе чемпионата страны — Лиги 1.

Государственный совет Франции запретил вылет команд из Лиги 1 в сезоне-2019/20, который был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса. Решение о том, что «Тулуза» и «Амьен» останутся в Лиге 1, вынес высший административный суд Франции.

После завершения сезона в досрочном порядке с апелляцией в суд обратились три клуба — «Тулуза», «Амьен», вылетевшие в Лигу 2, а также «Лион», претензии были удовлетворены только у двух первых команд.

Все места в турнирной таблице чемпионата останутся неизменными, суд отменил только вылет в Лигу 2. На следующий сезон Лиге 1, а также французской федерации футбола нужно будет разработать новую структуру.