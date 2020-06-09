Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Магдалена Нойнер рассказала о том, хочет ли она начать тренерскую карьеру.

Слова Нойнер цитирует издание Suddeutsche Zeitung. «Чем дольше длилась моя биатлонная карьера, тем тяжелее было думать о том, чтобы стать тренером», — отметила Нойнер, добавив, что она не могла себе представить, что будет тренировать сборную или других взрослых биатлонистов.

По мнению Нойнер, тренерская деятельность отнимает много времени, а с двумя детьми, как у биатлонистки, это представить невозможно.

«Мне очень нравится работать на ТВ, мне нравится быть перед камерой, я люблю говорить. Думаю, что это то направление, в котором я останусь», — заключила экс-биатлонистка.

Напомним, Магдалена Нойнер завершила карьеру в 2012 году.