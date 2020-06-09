Российская фигуристка, чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева составила список дел на лето, которые хотела бы сделать в Петербурге.

Фигуристка выложила в «Инстаграме» архивное фото из отпуска, написав о том, что обязательно стоит выполнить за следующие три месяца в Петербурге. В перечень Туктамышевой вошли такие пункты, как встреча рассвета на заливе, прогулка по каналам, поедание вкусной шавермы, а также поход на самую красивую крышу города.

«И конечно, успеть насладиться по полной белыми ночами, они всегда так быстро проходят. Что у вас в списке «must do» на это лето?», — добавила фигуристка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Elizaveta Tuktamysheva (@liza_tuktik) 9 Июн 2020 в 8:03 PDT

Напомним, пока группа Алексея Мишина не возобновила подготовку к сезону, на сборы в Кисловодск группа не поехала.