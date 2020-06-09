Трехкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Артур Далалоян рассказал о любимых блюдах в детстве и предпочтениях в алкоголе.

В подкасте Sportrecs Далалоян отметил, что его любимым блюдом в детстве была свиная кожа. «У меня уже были зубы, но я ее жевал целыми днями. Не знаю, съел бы сейчас такое или нет, но в детстве просто обожал», — заявил гимнаст.

По словам Далалояна, из алкоголя он предпочитает вино, чаще пьет французское, однако самым сладким является молдавское.

«С кем бы из людей на планете посидел бы у бабушки на веранде и спокойно бы выпил вина? С моей женой. Выпили бы два бокала, полюбовничали. Жена — мой лучший друг», — отметил Далалоян.

Напомним, Артур Далалоян является чемпионом мира в личном многоборье и в вольных упражнениях, а также имеет золото в команде.