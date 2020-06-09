Российский гимнаст, трехкратный чемпион мира Артур Далалоян рассказал, кто является неформальным лидером сборной России по спортивной гимнастике.

В подкасте Sportrecs Далалоян отметил, что не раз называл неофициальным лидером команды Давида Белявского.

«Это тот человек, который принес в нашу команду дисциплину. Он помогал мне и Никите Нагорному выйти на новый уровень», — заявил Далалоян, отметив, что Белявский показал другим спортсменам, как нужно относиться к делу и как стоит готовиться к соревнованиям.

Напомним, Давиду Белявскому сейчас 28 лет, он является серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, а также обладателем золотой медали чемпионата мира 2019 года в Штутгарте в командных соревнованиях.