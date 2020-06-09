Российский гимнаст, трехкратный чемпионат мира Артур Далалоян рассказал о том, почему допинг бесполезен в спортивной гимнастике и не поможет добиться успеха.

В подкасте Sportrecs Далалоян заявил, что в гимнастике допинг приносить ноль процентов пользы, а работает то, что человеку дано природой, его любовь к труду и талант.

«Да, есть кольца, где нужна мышечная масса. Но в гимнастике нельзя добиться успеха за счет медикаментов. Хоть ужрись этих таблеток, тебе не поможет», — заявил Далалоян, подчеркнув, что без тренировок и труда ничего нельзя добиться. Без тренировок и труда ты ничего не добьешься.

По словам гимнаста, в сборной России есть победы без допинга, поскольку в команде самые лучшие тренеры, условия для тренировок, а также правильная система подготовки, выработанная годами.