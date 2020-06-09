Российский гимнаст, трехкратный чемпион мира Артур Далалоян рассказал о своем отношении к спортсменам, которые выступают с терапевтическими исключениями.

Свое отношение к этой теме Далалоян выразил в подкасте Sportrecs.

«Терапевтические исключения? Видно же, что делает Байлз и что делают другие девчонки. Это нечестно. Если ты на таблетках, выступай на Паралимпиаде», — заявил гимнаст.

Американка Симона Байлз является четырехкратной олимпийской чемпионкой игр в Рио-де-Жанейро, также она выиграла 19 золотых медалей на чемпионатах мира. У спортсменки диагностирован синдром дефицита внимания и гиперактивности, она принимает специальные лекарства для борьбы с недугом, которые оформлены как терапевтические исключения.

Также Артур Далалоян рассказал, почему допинг не помогает достичь результатов в спортивной гимнастике.