Союз биатлонистов России отправил уведомления в региональные федерации о проведении внеочередной отчетно-выборочной конференции, которая запланирована на июль 2020 года.

Информацию об этом сообщает агентство ТАСС. Конференция пройдет 11 июля в Химках, на прошлой неделе в СБР утвердили повестку мероприятия. На конференции могут пройти досрочные выборы президента Союза биатлонистов, поскольку как считает правление СБР, нынешний глава федерации Владимир Драчев не справляется со своими обязанностями.

Отметим, перевыборы президента СБР не состоятся, что если на конференции более трети делегатов проголосуют против снятия Драчева с должности. Легитимность выборов обеспечивает присутствие 50% делегатов.

Владимир Драчев стал президентом СБР в мае 2018 года, он был избран на срок в 4 года.