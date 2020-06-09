Двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар рассказала о своей первой поездке заграницу — на чемпионат мира в Болгарию в 2001 году.

В посте в «Инстаграме» Волосожар рассказала, что первый раз она могла поехать за рубеж еще будучи одиночницей, однако накануне выезда у фигуристки поднялась температура.

Первой поездкой в другую страну стало путешествие Волосожар и ее партнера Петра Харченко на чемпионат мира в Болгарию. По словам фигуристки, сейчас спортсмены летают на соревновании, а тогда федерация отправила фигуристов на выезд другим путем.

«Мы катались в Днепропетровске и сначала пришлось добираться на автобусе до Киева, а потом ночью пересаживаться на поезд и ещё сутки ехать до Болгарии», — сказала Волосожар, подчеркнув, что дорога длилась едва ли не дольше, чем сам чемпионат.