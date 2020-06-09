Российская фигуристка Софья Самоделкина рассказала о своем кумире в фигурном катании и объяснила, почему предпочитает Евгению Медведеву Алине Загитовой.

В «сторис» своего «Инстаграма» Самоделкина устроила сессию вопросов и ответов.

«Если из мира фигурного катания — то Евгения Медведева, если из жизни — это уже другой вопрос», — написала фигуристка. В ответ на вопрос: «Почему Женя, а не Алина?» Самоделкина написала: «Сердцу не прикажешь», также рассказав о том, что у нее есть совместное фото с любимой спортсменкой.

Помимо этого Софья Самоделкина подтвердила информацию о том, что пока не возобновляла тренировки на льду после карантина: спортсменка ждет открытия СШОР ЦСКА, поездка на сборы в Сочи в тренировочный центр «Сириус» группой Сергея Давыдова не планируется.